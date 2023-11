SOUTH PARK : SNOW DAY ! dévoile du gameplay en vidéo

Annoncé pour l'année 2024 sur Nintendo Switch, le prochain jeu de la saga animé caustique South Park vient de dévoiler pour la première fois du gameplay dans une bande-annonce dédiée. SOUTH PARK : SNOW DAY ! nous propose donc un rendu plutôt original après les deux derniers opus de la franchise South Park : Le Bâton de la vérité et South Park : L'annale du destin qui étaient plus fidèles au rendu de la série.

Dans ce futur jeu, vous pourrez jouer en solo ou à plusieurs avec vos amis comme l'annonce ce bon vieux Cartman en début de bande-annonce. Que pensez-vous de cette itération de South Park en trois dimensions ?

South Park Digital Studios, THQ Nordic et Question Games annoncent SOUTH PARK : SNOW DAY ! – le jeu coopératif à 4 joueurs le plus cool, en 3D.

Rejoignez Cartman, Stan, Kyle et Kenny, en trois dimensions, pour célébrer le jour le plus magique de la vie d'un jeune enfant : un jour de neige ! Prenez jusqu'à trois amis et battez-vous dans les rues enneigées de South Park pour sauver le monde et profiter d'une journée sans école.

SOUTH PARK : SNOW DAY ! disponible en 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox X/S et Nintendo Switch.