Un nouveau jeu South Park en préparation

C'est l'ultime annonce du du THQ Nordic Digital Showcase 2022 publié il y a deux jours (que vous pouvez revoir ICI.) Il semblerait qu'un nouveau jeu South Park soit en développement. A dire vrai, il s'agit plus d'un teaser que d'une annonce puisqu'à part le logo du South Park Digital Studios, THQ Nordic n'a pas donné plus de détails pour le moment. Il faudra donc patienter avant de savoir dans quelles nouvelles aventures Stan, Kyle, Cartman et Kenny vont se retrouver embarquer et sur quelles consoles... En attendant, si vous êtes fans de la série déjantée de Matt Stone et Trey Parker, actuellement sur Nintendo Switch vous pouvez jouer à South Park : L'annale du destin et South Park : Le Bâton de la Vérité, tous deux édités par Ubisoft.

,