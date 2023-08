SOUTH PARK : SNOW DAY !  Un nouveau jeu South Park en 3D annoncé sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch

Teasé l'année dernière lors du THQ Nordic Digital Showcase 2022 (voir ici) le nouveau jeu South Park s'est dévoilé cette nuit au cours du THQ Nordic Digital Showcase 2023 (dont vous pouvez retrouver les détails ICI). Il s'agit d'un jeu coopératif à 4 joueurs en 3D qui se déroule un jour de neige, d'où le titre : SOUTH PARK : SNOW DAY !

Attendu en 2024, SOUTH PARK : SNOW DAY ! sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Retrouvez le trailer d'annonce ci-dessous ainsi qu'une courte présentation.

South Park Digital Studios, THQ Nordic et Question Games annoncent SOUTH PARK : SNOW DAY ! – le jeu coopératif à 4 joueurs le plus cool, en 3D.

Rejoignez Cartman, Stan, Kyle et Kenny, en trois dimensions, pour célébrer le jour le plus magique de la vie d'un jeune enfant : un jour de neige ! Prenez jusqu'à trois amis et battez-vous dans les rues enneigées de South Park pour sauver le monde et profiter d'une journée sans école.

SOUTH PARK : SNOW DAY ! disponible en 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox X/S et Nintendo Switch.