Souldiers dévoile son trailer de lancement sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 2 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch, Souldiers est le dernier titre signé Rétro Forge prenant la forme d'une aventure qui se présente de lui-même comme un Souls-Like en 2D. Alors que nous attendons impatiemment le test de notre ami Lotario qui a beaucoup à dire sur la qualité de cette version Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Alors que vous vous battez pour la gloire de votre royaume, vos compagnons d'armes et vous êtes emmenés à Terragaya, une terre mystique aux confins de l'au-delà. Votre tâche consiste à localiser le Gardien et à passer au monde suivant. Le problème ? Vos compatriotes et vous n'êtes en réalité pas morts.

Frayez-vous un chemin jusqu'au cœur du mystère : montrez-vous plus rusé que vos ennemis, résolvez des énigmes tordues, améliorez votre personnage et explorez tous les recoins d'un monde 16 bits éblouissant et complexe. Souldiers est une épopée rétro façonnée à la main qui restera dans les annales.

Choisissez votre classe : libérez la fureur de votre épée avec l'éclaireur, invoquez la colère des éléments avec le lanceur de sorts, ou faites pleuvoir des flèches sur vos ennemis avec l'archer.

Combat au corps à corps palpitant : esquivez, parez et tranchez pour vous frayer un chemin parmi tout un tas d'ennemis en constante évolution et améliorez vos compétences ainsi que votre équipement afin de trouver le style de combat qui vous convient le mieux.

Un monde interconnecté : découvrez un paysage grandiose façonné à la main qui regorge de trésors, de boss coriaces et de sentiers secrets.

Des sensations 16 bits : Terragaya prend vie grâce à un pixel art coloré de classe mondiale et débordant de détails.

Creusez-vous les méninges : résolvez des casse-têtes en lien avec votre environnement et sautez d'un endroit à l'autre en utilisant un panel de déplacements toujours plus élaborés.