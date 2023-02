Souldiers - La version physique du metroidvania de Retro Forge Games est disponible sur Nintendo Switch

Sorti au printemps dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, le metroidvania Souldiers signé Retro Forge Games vient de s'offrir une sortie en version physique sur Nintendo Switch et PS4. Cela a été rendu possible par un nouveau partenariat entre Pix'n Love, Retro Forge Games et Just For Games.

À propos de Souldiers : Souldiers est un Metroidvania empreint d'éléments de RPG… C’est une œuvre rétro développée par le studio espagnol Retro Forge qui a bien l’intention d’envoyer son joueur dans un monde merveilleux où vivent des créatures à la peau dure. C’est le moins que l’on puisse dire, car l’aventure est loin d’être un fleuve tranquille. On piétine, on se fait surprendre, et surtout, il est bien difficile d’échapper à la mort. Le personnage va vous faire vivre un périple aussi exigeant que sympathique et serein en apparence. Et, sans proposer quelque chose de bien nouveau, il n’empêche d’éveiller nôtre intérêt, et même plus. Vous serez plongé au coeur même du monde fantastique de Terragaya, tiraillé entre les morts et les vivants. Alors, allez vous réussir à aller jusqu'au bout ?