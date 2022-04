Souldiers va s'offrir une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Développé par Retro Forge, Souldiers est attendu sur l'eShop de la Nintendo Switch le 19 mai 2022. En parallèle, Pix’n Love Games et Dear Villagers viennent d'annoncer un partenariat pour proposer le titre en version physique. Attendue pour le second trimestre de l'année 2022, nous vous laissons découvrir le visuels des jaquettes PS4 et Nintendo Switch; ainsi qu'un trailer de présentation ci-dessous.

Pix’n Love Games et Dear Villagers sont heureux d’annoncer l’arrivée prochaine du jeu Souldiers en édition physique pour Nintendo Switch et PS4 !

Développé par le talentueux studio Retro Forge, Souldiers s’annonce d’ores et déjà comme une future référence en combinant l’exploration metroidvania, des combats épiques à la manière des Souls, la personnalisation RPG et des séquences de plates-formes d’une incroyable précision. Un savant mélange qui vous plongera au cœur du monde fantastique de Terragaya, tiraillé entre les morts et les vivants. Élaboré avec un sens aigu du détail, fruit d’un travail passionné, Souldiers brille également par son scénario engageant, sa direction artistique et son pixel art léché, véritable hommage rendu à l’époque 16 bits. Choisissez une classe de personnages, affinez vos compétences, affrontez une horde d’ennemis, résolvez de nombreux casse-têtes, luttez pour votre liberté !