Souldiers s'offre une version physique pour cet automne sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 2 juin 2022, Souldiers a su charmer les joueurs sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi que notre ami Lotario qui lui a consacré un test. Bonne nouvelle si vous étiez intéressé par le jeu mais réfractaire au dématérialisé, Pix'n Love, le développeur Retro Forge Games et Just For Games ont officialisé leur partenariat pour commercialiser le jeu dès fin septembre 2022 sur Nintendo Switch et PS4.

À propos de Souldiers : Souldiers est un Metroidvania empreint d'éléments de RPG… C’est une œuvre rétro développée par le studio espagnol Retro Forge qui a bien l’intention d’envoyer son joueur dans un monde merveilleux où vivent des créatures à la peau dure. C’est le moins que l’on puisse dire, car l’aventure est loin d’être un fleuve tranquille. On piétine, on se fait surprendre, et surtout, il est bien difficile d’échapper à la mort. Le personnage va vous faire vivre un périple aussi exigeant que sympathique et serein en apparence. Et, sans proposer quelque chose de bien nouveau, il n’empêche d’éveiller nôtre intérêt, et même plus. Vous serez plongé au coeur même du monde fantastique de Terragaya, tiraillé entre les morts et les vivants. Alors, allez vous réussir à aller jusqu'au bout ? Caractéristiques principales : Système de combat dynamique et évolutif : frappez, parez, esquivez, débloquez de nouvelles aptitudes.

Améliorez vos compétences et votre équipement pour trouver le style de combat qui vous convient le mieux.

Choisissez votre personnage parmi trois classes de combattants : Soldat, Archer et Magicien.

Un monde interconnecté : découvrez un paysage tentaculaire rempli de trésors, de boss coriaces et de chemins secrets.

Terragaya prend vie grâce à sa réalisation en pixel art 2D d'une incroyable richesse.

Résolvez des énigmes et sautez d'un endroit à l'autre à l'aide d'une panoplie de mouvements toujours plus étendue.