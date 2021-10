Souldiers - Le Royaume de Terragaya vous donne rendez-vous au printemps 2022 sur Nintendo Switch

Nouveau projet indépendant du tout aussi jeune studio Retro Forge Games, Souldiers vient d'être annoncé pour le début de l'année 2022 sur Nintendo Switch. Aventure rétro se déroulant sur les terres mystiques du royaume de Terragaya, le titre mélant aventure et metroidvania vous propose d'incarner un éclaireur, un mage ou un archer pour affronter les hordes d'ennemis qui vous attendent dans le royaume.

Pour en apprendre davantage sur Souldiers, nous vous laissons ci-dessous le communiqué officiel, accompagné de son premier trailer.

Luttez pour votre liberté dans un monde fantastique tiraillé entre les morts et les vivants. Affinez vos compétences dans une épopée rétro mêlant plateformes et casse-têtes, exploration type Metroidvania et combats intenses rappelant la série des Souls.