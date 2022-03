Souldiers - Le nouvel Action-RPG de Retro Forge prend date sur Nintendo Switch

C'est l'un des titres indé les plus attendu du catalogue de Dear Villagers cette année, le Plateformer / Action-RPG Souldiers développé par Retro Forge a profité du showcase du MIX pour annoncer au public sa date de sortie officielle. Il ne faudra donc pas attendre longtemps puisque le titre sortira officiellement le 19 mai 2022 sur Nintendo Switch, PC et supports concurrents.

En attendant de découvrir les images de la version Switch, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer d'animation qui a été dévoilé pour la présentation de la date de sortie.

Luttez pour votre liberté dans un monde fantastique tiraillé entre les morts et les vivants. Affinez vos compétences dans une épopée rétro mêlant plateformes et casse-têtes, exploration type Metroidvania et combats intenses rappelant la série des Souls.

Choisissez votre classe

Libérez la fureur de votre épée avec l'éclaireur, invoquez la colère des éléments avec le mage ou faites pleuvoir des flèches sur vos ennemis avec l'archer.

Des combats palpitants

Tailladez, parez et esquivez vos ennemis sur votre chemin. Combattez une liste d'ennemis en constante évolution. Améliorez vos compétences et votre équipement pour trouver le style de combat qui vous convient le mieux.

Un monde interconnecté :

Découvrez un paysage fabriqué à la main, rempli de trésors, de boss coriaces et de sentiers secrets.

Une sensation 16 bits :

Terragaya prend vie grâce à un pixel art vibrant qui regorge de détails.

Des mouvements intelligents

Résolvez des énigmes environnementales et sautez d'un endroit à l'autre à l'aide d'une panoplie de mouvements toujours plus étendue.