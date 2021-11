Souldiers - Le Metroidvania de Retro Forge Games nous dévoile son gameplay en vidéo

Projet indépendant signé Retro Forge Games, Souldiers se présente comme un Metroidvania se déroulant sur les terres mystiques du royaume de Terragaya. Attendu dans le courant du printemps 2022 , le studio nous fait profiter ce jour d'une nouvelle vidéo mettant en avant le gameplay du jeu. Nous vous laissons découvrir cette dernière ci-dessous.

Luttez pour votre liberté dans un monde fantastique tiraillé entre les morts et les vivants. Affinez vos compétences dans une épopée rétro mêlant plateformes et casse-têtes, exploration type Metroidvania et combats intenses rappelant la série des Souls.