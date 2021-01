SONIC the Hedgehog : découverte d'un prototype jouable du jeu Megadrive

Si en ce moment nous fêtons les 35 ans du jeu culte, Super Mario Bros (voir notamment ici), le jeu culte de la NES, toujours aussi fascinant malgré le temps qui passe, il y a un autre rétro qui s'impose, au fil des ans, comme une référence absolue : Sonic The Hedgehog. Sorti en 1991 sur Genesis / Megadrive, le jeu de SEGA est un titre, lui aussi, qui reste aujourd'hui encore d'une incroyable modernité avec des mécanismes de jeu simples mais efficaces, une réalisation survoltée ainsi qu'une bande son inoubliable et un pixel art irrésistible et reconnaissable entre tous.

Si vous êtes fan du jeu, vous serez surement curieux de jeter un œil sur la découverte de la communauté Hidden Palace qui veille à la préservation des médias numériques et qui a réussi à dégoter un prototype jouable du jeu original sorti sur Megadrive. Un prototype très proche du jeu final mais avec des petites différences dans les mécanismes de jeu, avec les boss mais aussi avec le nom de certaines zones... Pour découvrir ce véritable petit morceau d'histoire vidéoludique, retrouvez la vidéo de GameXplain ci-dessous. Et pour avoir tous les détails, rendez-vous au Hidden Palace (en anglais), LA.

Dreams come true. Presenting, a Sonic 1 prototype for the Sega Mega Drive. This has it all, CLOCK WORK ZONE, SPARKLING ZONE, UFOs, RING, the ball in GHZ, etc. https://t.co/9k3yUNZML2 A very special thanks to Buckaroo for giving us the opportunity to release this. Happy New Year! pic.twitter.com/dlUUEp9yE9