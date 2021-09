Mario est-il caché depuis près de 30 ans dans le premier SONIC ?

Il fut un temps, pas si éloigné que ça ou les joueurs étaient sommés de choisir leur camp entre celui de Nintendo et celui de SEGA. C'était les années 90 et l'époque de SEGA, c'est plus fort que toi ! A ce moment-là, personne n'aurait imaginé pouvoir retrouver un jour dans un même jeu, les mascottes de Nintendo et SEGA. Pourtant à y regarder de plus près, il se pourrait que Mario et Sonic se soient retrouvés dans le même jeu bien avant 2007, date du premier Mario & Sonic aux jeux Olympiques et même dès le premier épisode de SONIC sorti en 1991 sur Mega Drive. C'est en tout cas ce que l'on pourrait croire en regardant une capture d'écran du deuxième niveau du jeu, postée par un certain Tanooki Joe. On peut en effet y déceler le visage de Mario dans les moulures d'un temple qui sert de décor. Alors certes, cela peut être aussi deux lions face à face mais il faut reconnaître qu'en mettant de la couleur, la ressemblance est assez frappante. Signalons tout de même que ce vrai-faux easter egg a été découvert depuis pas mal de temps déjà mais, il reste cependant très amusant et si vous ne le connaissiez pas encore, c'est l'occasion de le découvrir.

Alors, Mario- ou pas Mario, telle est la question . En attendant d'y répondre, retrouvez les captures d'écran et le tweet de Tanooki Joe ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.