Sonic Racing: CrossWorlds : la Nintendo Switch 2 Edition est disponible

Vous l'aviez attendue pour vous lancer dans l'aventure ? SEGA vient officiellement de lancer Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 Edition en version physique. Foncez dès maintenant chez votre revendeur préféré, récupérez la version boîte du jeu et rejoignez la mêlée sur Nintendo Switch 2. Cette édition, disponible au prix de 69,99 €, propose l’intégralité du jeu sur la cartouche !

Fais la course sur terre, dans l'eau, dans les airs et à travers l'espace dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Téléporte-toi dans de nouvelles dimensions grâce aux Rings de transfert où des surprises t'attendent à chaque tournant.

Fonce jusqu'à la victoire en solo ou en équipe dans divers modes en ligne ou hors ligne et affronte des joueuses et joueurs des quatre coins du monde. Crée le véhicule ultime qui reflétera ton style de conduite, déverrouille des gadgets pour dominer la course et active des améliorations pour rafler la victoire !