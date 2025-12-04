Sonic Racing: CrossWorlds - Capitaine Majima est arrivé dans le roster
SEGA a annoncé hier, jeudi 30 avril, la sortie du contenu gratuit Capitaine Majima pour Sonic Racing: CrossWorlds. Les joueuses et joueurs pourront faire se tirer la bourre aux commandes du Capitaine Majima, le Mad Dog de Shimano ! Pour l'occasion, et jusqu'au lundi 4 mai, les joueurs peuvent gagner des points de festival à échanger contre des autocollants, des gadgets et plus encore ! Le contenu gratuit pour le Capitaine Majima inclut :
- Goro Majima (Capitaine Majima) en tant que personnage jouable
- Le Goromaru, le véhicule de Goro Majima (Capitaine Majima)
- Des emotes et sons spéciaux
Les joueuses et joueurs possédant une version standard (physique ou numérique) ou l'édition Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Capitaine Majima. Le jeu doit être mis à jour vers la dernière version pour profiter de ce nouveau contenu.
Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ - Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L'édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.