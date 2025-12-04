Sonic Racing: CrossWorlds - Capitaine Majima est arrivé dans le roster

SEGA a annoncé hier, jeudi 30 avril, la sortie du contenu gratuit Capitaine Majima pour Sonic Racing: CrossWorlds. Les joueuses et joueurs pourront faire se tirer la bourre aux commandes du Capitaine Majima, le Mad Dog de Shimano ! Pour l'occasion, et jusqu'au lundi 4 mai, les joueurs peuvent gagner des points de festival à échanger contre des autocollants, des gadgets et plus encore ! Le contenu gratuit pour le Capitaine Majima inclut :

Les joueuses et joueurs possédant une version standard (physique ou numérique) ou l'édition Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Capitaine Majima. Le jeu doit être mis à jour vers la dernière version pour profiter de ce nouveau contenu.

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ - Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L'édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique et physique pour 69,99 €.