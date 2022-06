SONIC Origins : aperçu des cinématiques, des menus et du gameplay

Il fut un temps (que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître) ou SEGA c'était "plus fort que toi". A cette époque, SEGA et Nintendo se livraient une (gué)guerre impitoyable, se disputant le même petit cercle de gamers à coup de jeux de plateformes révolutionnaires. Et si pendant longtemps, Nintendo a dominé le game avec ses jeux Super Mario, notamment sur NES, tout a changé au début des années 90 avec la sortie sur Mega Drive du premier Sonic The Hedgehog (qui aura droit aussi à une version master System.) A partir de ce moment, le plombier de Nintendo va prendre un sacré coup de vieux, et le hérisson bleu devenir son plus redoutable rival. Et même si, au final, cela n'empêchera pas SEGA d'abandonner finalement les consoles, les jeux Sonic développés à l'époque vont marquer et s'imposer dans l'imaginaire collectif au point de devenir de véritables objets de la pop culture. Il est vrai que le pixel art des jeux Sonic de la Mega Drive est une master class dont la science et la magie traversent le temps. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la première vidéo de présentation de SONIC Origins, une nouvelle compilation réunissant les cinq opus de l'ère Mega Drive (incluant le Sonic CD du Mega CD.) Les cinq jeux y apparaissent plus beaux que jamais.

Alors certes, Sonic the Hedgehog et Sonic 2 ont déjà eu droit à maintes rééditions (dont une magnifique version 3D sur 3DS- qu'il est toujours temps d'obtenir...) et il est même assez simple d'y jouer sur de très nombreuses plateformes actuelles notamment sur Nintendo Switch via le NSO + Pack Additionnel. Pour autant, la compilation SONIC Origins s'annonce comme une compilation ultime en proposant les cinq titres en Haute Définition et plein écran agrémentés de nombreux bonus et même de nouvelles cinématiques et de nouvelles séquences de jeu. La compilation, dans sa version Deluxe permet en outre d'accéder à une bibliothèque de documents (dont certains inédits) et de musique à même de satisfaire les fans les plus exigeants et de parfaire la culture des autres. C'est aussi l'occasion de rejouer à Sonic 3 et Sonic & Knuckles qui depuis la compilation culte de la NDS, Sonic Classic Collection étaient bloqués suite, semble-t-il à des problèmes de droits...

En attendant de pouvoir découvrir ce morceau d'histoire manette en main, Famitsu a organisé une présentation vidéo qui fait le tour des différents opus, dévoilant quelques morceaux des nouvelles cinématiques, les menus des différents modes et, bien sûr des séquences de gameplay de chaque jeu. Retrouvez notre zoom sur cette présentation ci-dessous et la vidéo originale ICI. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous comptez investir dans SONIC Origins.