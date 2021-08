Sonic Colours: Ultimate - Rise of the Wisps : voir le premier épisode de la web série animée de SONIC

La Wii a eu droit à pas mal de jeux Sonic dont certains exclusifs comme Sonic Colours sorti en 2010 sur la petite console blanche. Plus de 10 ans après le jeu revient sur Nintendo Switch mais aussi sur la plupart des plateformes existantes. Déjà très apprécié à l'époque,; le jeu revient plus beau que jamais avec pas mal de nouveautés (voir ici) qui devraient plaire aux joueurs (même si sur Nintendo Switch il faudra se contenter du 30 FPS) Pour en faire la promotion, SEGA sort le grand jeu et propose sur le net, une web série animée en deux parties nommée " Rise of the Wisps"; une série permettant de faire le lien avec le jeue t surtout de nous présenter le nouveau Whisp : Jade. Retrouvez ci-dessous le premier épisode de "Rise of the Wisps" en V.O avec la possibilité d'activer les sous-titres dans la langue de votre choix ainsi que la présentation officielle de la web série.

Afin de célébrer la sortie prochaine de Sonic Colours: Ultimate, SEGA a révélé le tout premier épisode de sa web série en deux parties, Rise of the Wisps, présentant aux fans le tout nouveau Wisp de Jade. Dans l’épisode d’aujourd’hui, Sonic et Tails sont rejoints par un Wisp de Jade solitaire, qui a échappé de justesse aux charmants manèges de l’incroyable parc d’attraction du Dr. Eggman. Ensemble, Sonic, Tails et leur nouveau compagnon devront s’associer afin de défaire les plans diaboliques du Dr. Eggman qui consistent à exploiter le pouvoir des Wisps pour s’emparer de l’univers. La série animée « Rise of the Wisps » continue de célébrer le 30ème anniversaire de Sonic en attendant Sonic Colours: Ultimate, le remaster du jeu de plateforme tant apprécié Sonic Colours, sorti en 2010 sur Wii. Cette nouvelle version sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ le 7 septembre .