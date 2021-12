Sonic Chronicles : découvrez l'introduction animée inédite du RPG culte de la DS développé par BioWare

Depuis près de trois décennies, Sonic, la mascotte de SEGA, est bien installé dans le cœur des gamers grâce aux dizaines de jeux vidéo incontournables développés par SEGA. Cependant si certains jeux sont très connus, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins comme, par exemple, Sonic Chronicles : The Dark Brotherhood (La Confrérie des Ténèbres en français) Pour rappel, Sonic Chronicles : The Dark Brotherhood est un RPG conçu pour la DS par BioWare, un studio canadien prestigieux connu pour ses RPG à succès (Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Star Wars: Knights of the Old Republic, Dragon Age ou encore Mass Effect.) Plus ou moins apprécié à l'époque de sa sortie, il y a près de 10 ans, le jeu (entièrement tactile sur deux écrans) est une petite pépite qui, assurément est à (re)découvrir.

Si on en reparle aujourd'hui, c'est grâce à Jonathan Cooper, un spécialiste de l'animation qui a publié sur son compte Twitter, une vidéo d'une introduction animée du jeu qui jusqu'à présent n'avait jamais été montrée- les développeurs du jeu ayant préféré une intro plus classique réalisée à partir de séquences du jeu. Retrouvez cette séquence ci-dessous et, comme toujorus n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, 2022 verra le retour de Sonic, d'abord au cinéma avec SONIC 2 dont la première bande annonce du film a été montrée il y a peu; ensuite dans nos consoles grâce à SONIC Frontiers, le nouveau jeu Sonic 3D qui semble très prometteur...