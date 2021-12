Un animateur dévoile une cinématique d'intro inédite de Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood

Développé par Bioware pour le compte de Sega, Sonic Chronicles : The Dark Brotherhood sorti le 26 septembre 2008 sur Nintendo DS en Europe et sous-titré La confrérie des Ténèbres chez nous est l'une des aventures les plus célèbres sur consoles portables du hérisson bleu. Cette année nous célébrons les 30 ans de Sonic, la mascotte de Sega et Jonathan Cooper, l'un des animateurs ayant travaillé sur le jeu a eu la bonne idée de dévoiler une cinématique d'intro du jeu complètement inédite jusqu'à aujourd'hui ainsi qu'une vidéo making of des animations du hérisson bleu, sur son propre compte twitter. Nous vous avons joint les tweets ci-dessous.

Que pensez-vous de ce cadeau de Noël/d'anniversaire ? Avez-vous de bons souvenirs de Sonic Chronicles ?

Sonic Chronicles (2008) unreleased 2D intro cinematic. This has never been shown before in its entirety. pic.twitter.com/T7wgxKqmb6 — Jonathan Cooper (@GameAnim) December 21, 2021