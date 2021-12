Skul : The Hero Slayer dévoile son Edition Signature sur Nintendo Switch

Alors que l'on vous dévoilait ce week-end la sortie de Skul : The Hero Slayer sur Nintendo Switch et PS4 en version physique, nous venons d'apprendre qu'une autre édition allait voir le jour. Toujours le fruit du partenariat de Merge Games, l'éditeur Coréen Neowiz et le développeur SouthPAW avec la participation de Just For Games, le titre bénéficiera en plus de l'édition standard d'une édition Signature.

Cette édition contient :

Un exemplaire physique non-zoné de Skul : The Hero Slayer (avec un livret et un code de téléchargement pour la bande-son du jeu) sur Playstation 4 ou Nintendo Switch

Une carte d'art signée par l'équipe de développement du jeu

Un porte-clé Skul

4 Pins émaillés

La bande-son du jeu au format CD

Le tout dans une boîte de collection Signature