Skul : The Hero Slayer arrive en versions physiques sur Switch en mars 2022

Disponible depuis le mois d'octobre 2021, Skul : The Hero Slayer va profiter de l'année 2022 pour s'offrir une seconde jeunesse sur Nintendo Switch. C'est suite à un accord entre Merge Games,Neowiz et SouthPAW avec le distributeur Just For Games qu'une version physique verra le jour sur Nintendo Switch et PS4 à compter du 22 mars 2022 . A noter, cette version physique embarquera un petit livret, ainsi qu'un code pour télécharger l'OST du jeu.

À propos de Skul : The Hero Slayer : Guidez Skul dans sa quête solitaire pour affronter l'armée impériale et sauver son roi de la captivité, dans un jeu de plateformes 2D plein d'action et de rebondissements. Caractéristiques principales : Le château du Roi-démon en ruines L'attaque du château du Roi-démon par la race humaine n'est pas une nouveauté et s'est déjà produite d'innombrables fois. Mais cette fois-ci, les aventuriers ont décidé de s'associer à l'armée impériale et au Héros de Caerleon pour mener un assaut total dans l'espoir d'éradiquer à jamais les démons. Leurs forces innombrables ont attaqué la forteresse du Roi-démon et l'ont totalement détruite. Tous les démons du château ont été faits prisonniers, à l'exception d'un seul squelette répondant au nom de Skul. Un jeu d'action en défilement latéral Skul: The Hero Slayer est un jeu d'action de plateformes qui possède les caractéristiques d'un rogue-like, telles que des cartes toujours différentes. C'est l'effet de surprise toujours garanti ! Des dizaines de crânes, des dizaines de personnages jouables Skul n'est pas un squelette ordinaire. En plus de ses formidables compétences de combat, il possède des capacités différentes en fonction du crâne qu'il porte. Utilise deux crânes différents à la fois dont les attaques sont des portées, vitesse et puissances différentes. Choisis les combos qui te correspondent et changes-en dans le feu de l'action pour prendre le dessus sur tes ennemis. Le pouvoir est entre tes mains ! Les aventuriers Skul a croisé la route d'un groupe d'aventuriers ! Ce sont de puissants adversaires qui pourchassent les démons pour le plaisir. Skul est peut-être petit, mais il n'est pas dénué de ressources. Alors, attendons de voir qui sera vraiment le chasseur et qui sera la proie... Des boss corrompus par le quartz noir À la fin de chaque chapitre, affronte des boss que la corruption du quartz noir a rendus puissants au-delà de toute imagination. Issu de la souffrance et de la haine de la vie, le quartz noir souille ses victimes et prend le contrôle de tout ce qu'il corrompt.

Source : Nintendo