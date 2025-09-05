SHUTEN ORDER aura le droit à des versions physiques au printemps 2026

Alors que nous venons juste d'avoir la version numérique de SHUTEN ORDER dédié à la Nintendo Switch 2, Spike Chunsoft vient d'annoncer une autre bonne nouvelle, Le titre sera finalement disponible en édition physique dans le courant du printemps sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Du côté de l'Europe, c'est Reef Entertainment Ltd. qui s'occupera de l'édition. Nous vous laissons découvrir les jaquettes ci-dessous, et si ce Visual Novel atypique vous fait de l'œil, sachez que notre test de la version Switch est disponible dans nos colonnes.

À propos de SHUTEN ORDER

SHUTEN ORDER est un jeu d'aventure multigenre créé grâce à une collaboration entre DMM GAMES et Tookyo Games, sous la direction de Kazutaka Kodaka (connu notamment pour la série Danganronpa). SHUTEN ORDER permet aux joueurs de découvrir cinq systèmes de jeu différents au sein d'un seul et même jeu, notamment des systèmes d'action-horreur furtive et de roman visuel à perspectives multiples.

SHUTEN ORDER Nintendo Switch™ 2 Edition offre une fréquence d'images plus élevée (fréquence d'images variable de 60 à 120 en mode TV et portable) et un contrôle à la souris (compatible avec toutes les situations où l'utilisation de la souris est possible).