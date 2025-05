SHUTEN ORDER - Le dernier projet du créateur de Danganronpa se dévoile en vidéo

Dernier projet en date de Kazutaka Kodaka, le créateur de la série Danganronpa, les joueurs ont pu découvrir ce jour SHUTEN ORDER, un projet collaboratif entre DMM GAMES et Tookyo Games, se présentant comme un jeu d'aventure / visual novel, le titre est attendu sur Nintendo Switch le 5 septembre 2025 . Nous vous laissons découvrir son trailer reveal ci-dessous.

Dans un monde plongé dans le désespoir et le chaos, une étrange organisation religieuse appelée Shuten Order émerge, aspirant à la fin de l'humanité. Le groupe gagne rapidement des adeptes et finit par former un petit État-nation appelé Shuten. Un jour, quelqu'un assassine le fondateur.

Après sa mort, le fondateur est ressuscité sous le nom de Rei Shimobe (le protagoniste), par un miracle connu sous le nom de « Puissance de Dieu ». Cependant, la résurrection est incomplète : ils n'ont plus de mémoire et leur vie est limitée à quatre jours.

Deux "anges" autoproclamés, messagers de Dieu, arrivent et déclarent aux protagonistes que pour parvenir à une véritable résurrection, ils doivent surmonter "l'épreuve de Dieu" : identifier et tuer leur meurtrier.

C'est ainsi que commence une chasse à la vérité de quatre jours aux enjeux considérables, dont l'enjeu est leur propre vie et le sort du monde entier

ADV Multi-genres : 5 systèmes de jeu différents

Les suspects sont cinq ministres qui dirigent le gouvernement de l’Ordre de Shuten. Selon celui que vous soupçonnez, à la fois l’intrigue et le système de jeu peuvent diverger en cinq voies différentes.

Ministère de la Justice : Aventure Mystère

Lors des enquêtes et des interrogatoires, utilisez la fonction « Snapping » pour analyser de près les déclarations suspectes et les objets intrigants. Assemblez les preuves et faites des déductions brillantes pour trouver le meurtrier.

Ministère de la Santé : Aventure d’Évasion Extrême

Un labyrinthe 3D sombre et angoissant… Des énigmes intellectuelles qui entravent l’exploration et tuent sans distinction si elles ne sont pas résolues… Des règles immorales qui opposent les participants les uns aux autres. Parfois, il faut se battre, parfois coopérer pour survivre à ce jeu de la mort et s’échapper de cet espace mystérieusement verrouillé.

Ministère de la Science : Roman Visuel à Perspectives Multiples

Une aventure de type roman visuel avec des points de vue et des objectifs divergents. Utilisez le diagramme de flux et survivez jusqu’à la fin d’un scénario rempli de routes alternatives se ramifiant chronologiquement.

Ministère de l’Éducation : Aventure Romantique (?)

Après avoir été empoisonné par Honoka Kokushikan, le protagoniste Rei est conduit dans une certaine école où il rencontre trois filles se présentant comme les « Kokushikan ». Pour démasquer la vraie Honoka — qui détient l’antidote — augmentez l’affection de chaque fille et réussissez une déclaration d’amour.

Ministère de la Sécurité : Horreur d’Action et d’Infiltration

Explorez librement une carte 3D tout en échappant et en vous cachant du tueur errant, Nephilim. Gérez de nombreux mécanismes avec un seul objectif : survivre.