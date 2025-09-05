SHUTEN ORDER - La version Nintendo Switch 2 est disponible

Sorti initialement en septembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, SHUTEN ORDER a été une bonne surprise pour votre serviteur lors de la découverte du jeu. Si vous êtes passé sur Nintendo Switch 2 et que vous souhaitez bénéficier d'un petit boost de performance pour (re)découvrir ce visual-novel atypique, nous vous laissons DMM GAMES et Kazutaka Kodaka de Tookyo Games viennent de sortie la version Nintendo Switch 2 de SHUTEN ORDER. Au menu des améliorations : une fréquence d'images plus élevée (fréquence d'images variable de 60 à 120 en mode TV et portable) et un contrôle à la souris (compatible avec toutes les situations où l'utilisation de la souris est possible).

Pour bénéficier de cette version Nintendo Switch 2, deux solutions, acheter la version Nintendo Switch 2 directement sur l'eShop avec une réduction temporaire de -10%. Et si vous avez déjà la version Nintendo Switch, vous pouvez simplement faire l'acquisition du patch de mise à niveau, proposé à 2,49€.