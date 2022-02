Shuntaro Furukawa, l'actuel PDG de Nintendo, révèle dans une interview comment Mario Kart l'a fait rentrer chez Nintendo

Dans une interview avec le média Japonais Nikkei, Shuntaro Furukawa est revenu sur ses débuts chez Nintendo, avant d'en devenir l'actuel président depuis le 28 juin 2018 . Ainsi nous pouvons y apprendre que la saga Mario Kart, actuellement revenue sur le devant de la scène après l'annonce d'un Pass circuits additionnels pour Mario Kart 8 Deluxe et les insistantes (puis démenties) rumeurs d'un nouveau Mario Kart, est pour beaucoup dans la carrière de Shuntaro Furukawa, étant tout simplement la raison majeure de son intérêt pour l'entreprise. En effet, le PDG de Nintendo est allé jusqu'à dire que sans Super Mario Kart, le tout premier opus de la licence de jeux de course la plus populaire de tous les temps sorti sur Super NES en 1992 , il n'aurait tout simplement jamais postulé chez Nintendo. Voici notre traduction de ce morceau de l'interview de Nikkei :

"C'était en fait une coïncidence totale si j'ai passé le test d'entrée à l'emploi de Nintendo. Quand je suis entré à l'université en 1990, la Super Famicom (version japonaise de la Super NES) était à son apogée. J'en avais un aussi, mais j'étais surtout intéressé par les jeux d'autres sociétés comme Nobunaga's Ambition et les jeux de baseball comme Super Batter Up. Je n'ai pas vraiment joué à beaucoup de jeux Nintendo. Un jour, un étudiant plus jeune de mon club de tennis m'a dit: "Tu dois jouer à ça, c'est un vrai gâchis que tu n'y joues pas". Le jeu qu'il a recommandé était Super Mario Kart de 1992. C'était la première fois que je jouais à un jeu Nintendo depuis longtemps, et c'était tellement amusant ! Je me souviens d'avoir eu le sentiment que "je suppose que cette entreprise fait de grandes choses après tout". J'ai donc demandé un apprentissage via les formulaires de candidature que je voyais parfois dans les magazines de recherche d'emploi. Si je n'avais pas joué à Mario Kart à cette époque, j'aurais peut-être mené une vie très différente."

Nous pouvons donc chaleureusement remercier Shigeru Miyamoto, le producteur de Super Mario Kart, ainsi que Tadashi Sugiyama et Hideki Konno, les réalisateurs du titre, pour avoir mené Shuntaro Furukawa dans les traces de Satoru Iwata et Tatsumi Kimishima (les présidents de Nintendo auquels il succède).

Source : Nikkei