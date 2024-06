Shin Megami Tensei V: Vengeance présente sa cinématique d'ouverture

Version étendue et définitive de Shin Megami Tensei V sorti en 2021 en exclusivité console sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V: Vengeance arrive dans une dizaine de jours sur Nintendo Switch. Incluant le titre original avec des graphismes et des combats améliorés ainsi qu'une toute nouvelle trame doublant carrément la durée de vie du jeu, Shin Megami Tensei V: Vengeance s'annonce riche et complet.

En attendant de vous donner notre avis, retrouvez la cinématique d'ouverture du jeu sur cette page.

Shin Megami Tensei V: Vengeance est attendu le 21 juin 2024 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Découvrez la version définitive de Shin Megami Tensei V, acclamé par la critique et désormais grandement étendu avec une toute nouvelle histoire révélant de nouveaux lieux, démons et choix impactant le destin de l'existence tout entière.

Shin Megami Tensei V: Vengeance propose deux histoires complètes : une toute nouvelle trame, « Déesse vengeresse », une histoire de vengeance tragique des déchus centrée sur de nouveaux personnages et un groupe de démons énigmatiques nommés Qadištu exécutant leur sombre plan en parallèle de la guerre entre l'Ordre et ceux qui s'y opposent. Découvrez autrement « Déesse créatrice », l'histoire originelle de Shin Megami Tensei V mettant en scène un conflit éternel entre anges et démons et le protagoniste qui se bat pour le sort du monde.

Alors que notre protagoniste est forcé à faire un détour inattendu suite à un meurtre sordide au centre du Tokyo moderne, il se retrouve soudainement perdu et inconscient... Il se réveille alors dans un nouveau Tokyo ravagé par une apocalypse, et désormais appelé Da'at... Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant entre humain et démon : un Nahobino.

Armé de nouveaux pouvoirs, le protagoniste s'aventure en Da'at, une terre énigmatique peuplée de divinités mythiques et de tyrans démoniaques se battant constamment pour leur survie. En quête de réponses, le protagoniste doit tracer son propre chemin au travers d'une guerre entre anges et démons et décider du sort du monde.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La version définitive de Shin Megami Tensei V

L'atmosphère sombre et les démons aussi grandioses que monstrueux sont de retour, sublimés par cette évolution aux graphismes magnifiques dignes des consoles modernes. Grandement étendu par de nouvelles zones, démons et morceaux de musiques, Shin Megami Tensei V: Vengeance est plus accessible, propose un système de combat amélioré, de nouvelles expériences démoniaques et toujours plus d'exploration.

Une histoire de vengeance... ou de création

Quelle sera votre voie ? Découvrez une nouvelle histoire de vengeance des déchus ou l'histoire originelle de Shin Megami Tensei V, les deux proposant des choix compliqués et tragiques vous poussant à contempler quelles idéologies vous choisissez de défendre. Alors que l'Ordre et le Chaos s'ébranlent autour de vous, tracez un chemin personnel qui décidera du destin de l'humanité.

Explorez un monde postapocalyptique

Battez-vous dans les ruines d'un Tokyo réduit à l'état de désert envahi par des armées de démons mythiques. Explorez de vastes zones ouvertes et fouillez de nouveaux lieux pour trouver des objets salvateurs ou rencontrer des centaines de démons connus ou nouveaux à combattre ou avec qui devenir amis.