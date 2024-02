Shin Megami Tensei V: Vengeance se montre un peu plus

En attendant sa sortie sur toutes les plateformes (dont la Nintendo Switch) dès le 21 juin prochain , Shin Megami Tensei V: Vengeance se permet de revenir aujourd'hui sur le devant de la scène avec une version étendue de sa bande-annonce de révélation. Annoncé il y a moins d'une semaine lors du Nintendo Direct : Partner Showcase du 21 février dernier , cette nouvelle version de Shin Megami Tensei V qui jusqu'alors était exclusif à la Nintendo Switch viendra ajouter du contenu supplémentaire au titre tout en se payant le luxe de contenir tous les contenus téléchargeables déjà sortis de celui-ci.

A propos de Shin Megami Tensei V: Vengeance :

Un meurtre macabre dans le Toyko d’aujourd’hui empêche le protagoniste de rentrer chez lui, le forçant à faire un détour imprévu, qui le laissera perdu et inconscient… Il se réveille alors dans un lieu apocalyptique, appelé Da'at. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant, ni humain ni démon : un Nahobino.

Que vous découvriez l'univers ou non, Shin Megami Tensei V: Vengeance vous offrira l'expérience la plus complète d'un RPG. Au début du jeu, vous aurez le choix entre deux voies : celle du jeu original, la voie de la création, ou la toute nouvelle voie de la vengeance. Cette nouvelle histoire de vengeance introduit de nouveaux personnages, une mystérieuse cohorte de démons, les Qadištu, un nouveau donjon et une nouvelle carte à explorer. La fusion de démons, l'exploration et le système de combat original de Shin Megami Tensei V ont été améliorés spécialement pour cet opus.

Les précommandes pour la famille de consoles Nintendo Switch (physique uniquement), PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Xbox Series X|S, Xbox One et PC débuteront le 27 février 2024. Les détails concernant les précommandes digitales pour la Nintendo Switch seront annoncés plus tard.