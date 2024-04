Shin Megami Tensei V: Vengeance dévoile une seconde bande-annonce

Toujours attendu sur Nintendo Switch et les supports concurrents, avec désormais une semaine d'avance dès le 14 juin prochain , Shin Megami Tensei V: Vengeance la version améliorée de l'exclusivité Nintendo Switch Shin Megami Tensei V sorti en novembre 2021 ne s'était pas tant montré que cela depuis son annonce lors du dernier Nintendo Direct en date. C'est désormais chose révolue puisqu'Atlus vient de dévoiler une seconde bande-annonce pour son prochain J-RPG. Dans ce second aperçu du titre, nous pouvons y découvrir de nouvelles bribes de son scénario, plus de son gameplay et quelques-unes de ses nouveautés à venir.

Shin Megami Tensei V: Vengeance, le dernier opus de la série, permettra aux joueurs de vivre l'histoire de Shin Megami Tensei V dans son intégralité, en introduisant un nouvel embranchement scénaristique. Enrichi par des graphismes dignes des consoles modernes, de nouvelles zones, des démons et des titres inédits, le jeu propose un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus fluide, le tout dans un monde ravagé par la guerre entre les anges et les démons.