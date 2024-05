Shin Megami Tensei V: Vengeance - Découvrez l'histoire en profondeur avec ce nouveau trailer

Se présentant comme la version ultime du jeu de base sorti en 2021, Shin Megami Tensei V: Vengeance sera une des sorties majeures du mois de juin pour les amateurs de RPG et d'ATLUS. Que vous ayez déjà terminé le titre, ou que vous que découvriez ce cinquième opus avec cette version, ATLUS vous propose une toute nouvelle bande-annonce faisant un rappel sur l'histoire du jeu, ainsi que celle du nouveau scénario intégré. Nous vous laissons visionner le tout ci-dessous. Pour rappel, Shin Megami Tensei V: Vengeance sera disponible le 14 juin prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Shin Megami Tensei V: Vengeance fait revivre l'histoire de Shin Megami Tensei V sur de nouvelles plateformes – PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et PC – agrémentée d'un nouvel embranchement scénaristique : Déesse vengeresse. Enrichi par des graphismes next-gen somptueux, de nouveaux démons, des zones à explorer et des musiques inédites, le jeu propose aussi un système de combat amélioré pour une expérience RPG plus riche encore.