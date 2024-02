Shin Megami Tensei V: Vengeance officialisé sur Nintendo Switch

Les fuites de ce début de semaine sont désormais officialisées. Initialement sorti en 2021 et en exclusivité sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V va avoir le droit à sa version améliorée, sobrement intitulée Shin Megami Tensei V: Vengeance, les joueurs pourront re-découvrir un Tokyo en ruine tout en profitant d'un nouveau scénario, de nouvelles zones et de nouveaux démon, tout en profitant d'un système de combat amélioré. Si le titre perd son exclusivité et sortira également sur supports concurrents, nous pourrons faire son acquisition toute plateforme confondue à partir du 21 juin 2024 . La Nintendo Switch aura également le droit à une version physique.

A propos de Shin Megami Tensei V: Vengeance :

Un meurtre macabre dans le Toyko d’aujourd’hui empêche le protagoniste de rentrer chez lui, le forçant à faire un détour imprévu, qui le laissera perdu et inconscient… Il se réveille alors dans un lieu apocalyptique, appelé Da'at. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant, ni humain ni démon : un Nahobino.

Que vous découvriez l'univers ou non, Shin Megami Tensei V: Vengeance vous offrira l'expérience la plus complète d'un RPG. Au début du jeu, vous aurez le choix entre deux voies : celle du jeu original, la voie de la création, ou la toute nouvelle voie de la vengeance. Cette nouvelle histoire de vengeance introduit de nouveaux personnages, une mystérieuse cohorte de démons, les Qadištu, un nouveau donjon et une nouvelle carte à explorer. La fusion de démons, l'exploration et le système de combat original de Shin Megami Tensei V ont été améliorés spécialement pour cet opus.

Les précommandes pour la famille de consoles Nintendo Switch (physique uniquement), PlayStation 5, PlayStation 4, Steam, Xbox Series X|S, Xbox One et PC débuteront le 27 février 2024. Les détails concernant les précommandes digitales pour la Nintendo Switch seront annoncés plus tard.