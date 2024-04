Shin Megami Tensei V: Vengeance : ATLUS partage une nouvelle bande-annonce

Version améliorée de Shin Megami V sorti en novembre 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch, Shin Megami Tensei V: Vengeance sera disponible à partir du 14 juin sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion ATLUS vient de proposer aux joueurs de découvrir un tout nouveau trailer présentant les nouveautés de cette version.

Tu seras Dieu——

Alors que notre protagoniste doit faire un détour inattendu après un meurtre sordide au centre de Tokyo, il se retrouve perdu et inconscient... Il se réveille alors dans un nouveau Tokyo ravagé par une apocalypse, et désormais appelé Da'at. Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant entre humain et démon : un

Nahobino.

L'heure du châtiment approche

Les démons attaquent les humains pour créer un monde de chaos. À l'opposé se trouve Béthel, une organisation qui cherche à protéger l'ordre divin. Pris dans le conflit entre les deux, en explorant Da'at, le protagoniste rencontre Yoko Hiromine et commence à voyager à ses côtés. Tous deux combattront en première ligne grâce à la magie.

Les Qadištu, quatre démons féminins, se dressent sur leur route. « Je l'ai trouvée, la Clé de la Résurrection... » Lilith la Qadištu appelle le protagoniste Clé de la Résurrection et se surnomme elle-même l'Opprimée. Quel est leur but ? Le récit du châtiment des déchus vous attend.