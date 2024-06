Shin Megami Tensei V: Vengeance est de retour sur Nintendo Switch

Que vous ayez retourné l'opus original ou que vous n'ayez pas encore pu le découvrir, ce 14 juin est une bonne date pour se replonger dans l'univers de Shin Megami Tensei V. Et si au lieu de sauver un monde à l'agonie et d'incarner le Dieu de la Création vous deveniez le Dieu de la Destruction en suivant la voie des Déchus ? C'est ce que vous propose la version définitive dénommée Shin Megami Tensei V: Vengeance. Outre son scénario additionnel, ATLUS nous propose plusieurs nouveautés comme quelques améliorations graphiques, de nouveaux monstres, de nouvelles musiques et un mode de combat remanié. Disponible depuis ce 14 juin 2024, notre test dédié paraîtra prochainement dans nos colonnes. En attendant, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Découvrez la version définitive de Shin Megami Tensei V, acclamé par la critique et désormais grandement étendu avec une toute nouvelle histoire révélant de nouveaux lieux, démons et choix impactant le destin de l'existence tout entière.

Shin Megami Tensei V: Vengeance propose deux histoires complètes : une toute nouvelle trame, « Déesse vengeresse », une histoire de vengeance tragique des déchus centrée sur de nouveaux personnages et un groupe de démons énigmatiques nommés Qadištu exécutant leur sombre plan en parallèle de la guerre entre l'Ordre et ceux qui s'y opposent. Découvrez autrement « Déesse créatrice », l'histoire originelle de Shin Megami Tensei V mettant en scène un conflit éternel entre anges et démons et le protagoniste qui se bat pour le sort du monde.

Alors que notre protagoniste est forcé à faire un détour inattendu suite à un meurtre sordide au centre du Tokyo moderne, il se retrouve soudainement perdu et inconscient... Il se réveille alors dans un nouveau Tokyo ravagé par une apocalypse, et désormais appelé Da'at... Attaqué par des démons assoiffés de sang, il est sauvé in extremis par un inconnu avec lequel il s'unit pour devenir un être puissant entre humain et démon : un Nahobino.

Armé de nouveaux pouvoirs, le protagoniste s'aventure en Da'at, une terre énigmatique peuplée de divinités mythiques et de tyrans démoniaques se battant constamment pour leur survie. En quête de réponses, le protagoniste doit tracer son propre chemin au travers d'une guerre entre anges et démons et décider du sort du monde.