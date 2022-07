Sherlock Holmes The Awakened - L'opus de 2006 s'offre un remake en financement participatif

L'équipe de Frogwares vient d'annoncer ce jour leur prochain projet vidéoludique : un remake de Sherlock Holmes The Awakened sur Nintendo Switch et supports concurrents. Outre la particularité du titre d'être un cross-over avec l'univers de Lovecraft, ce nouveau projet sera également financé via une campagne participative via Kickstarter pour "sécuriser les dernières parties de la production". Un communiqué complet à été adressé aux internautes sur le sujet, vous pouvez le retrouver ci-dessous.

De quoi parle ce jeu ?

Le remake de Awakened voit un jeune Sherlock s'attaquer à sa première grande affaire aux côtés de son acolyte John Watson, qui vient de faire connaissance. Ce qui semble être une simple affaire de personne disparue se transforme rapidement en un réseau de conspirations menées par un culte infâme qui vénère le dieu eldritch Cthulhu et qui tente de réaliser une ancienne prophétie. Le jeu emmènera le duo de détectives à travers 4 lieux - le Londres victorien, un hôpital psychiatrique suisse, les bayous de la Nouvelle-Orléans et les Highlands écossais - alors qu'ils tenteront de séparer la réalité du surnaturel tout en essayant de mettre un terme à ces fous furieux.

Pourquoi faisons-nous ce jeu maintenant ?

L'idée d'utiliser les événements troublants et horribles de The Awakened pour poursuivre l'arc du jeune Sherlock flotte dans le studio depuis un certain temps. Le cadre et le gameplay de l'horreur cosmique surnaturelle et dévorante fonctionnent extrêmement bien comme un moment monumental et bouleversant dans les années de formation de Sherlock. Quelque chose qui surpasse ce que nous avons déjà fait dans Sherlock Holmes Chapitre 1 et nous permet de poursuivre notre vision créative de ce que Sherlock a pu vivre pour devenir un génie aussi brisé et hanté. L'histoire est également bien préparée et constitue une excellente occasion de donner notre point de vue sur la façon dont le lien profond entre Holmes et Watson a pu se cimenter. C'est un sujet que nous n'avons volontairement pas abordé dans le premier chapitre de Sherlock Holmes, mais c'est une partie de l'histoire de Holmes que nous savions que nous aimerions aborder un jour. Une expérience profonde et obsédante qui les rapproche essentiellement. "

" Nous avons donc toujours voulu refaire ce jeu à un moment donné, mais la guerre nous a obligés à le faire maintenant. En travaillant sur un titre dont l'essentiel du contenu, de la portée et de la narration est verrouillé après seulement quelques semaines, nous nous donnons un cycle de développement beaucoup plus prévisible et structuré. Et la stabilité et la prévisibilité sont exactement ce dont nous avons besoin en ce moment, alors que le reste de nos journées reste si incertain." - Denys Chebotarov, producteur, Frogwares

Qu'est-ce qui est refait ?

"Aucun actif ou code du jeu original n'est réutilisé. Nous sommes en train de reconstruire tout le jeu à partir de zéro pour faire tourner Unreal Engine 4, en utilisant tous les nouveaux actifs ou ceux que nous pouvons habilement retravailler à partir de Sherlock Holmes Chapter One qui est sorti il y a seulement quelques mois. Nous ajoutons également des mécanismes de jeu entièrement nouveaux tout en retravaillant les mécanismes originaux afin d'élargir les méthodes de résolution des cas. Les changements apportés à l'histoire et à la chronologie impliquent l'enregistrement de voix entièrement nouvelles. Nous retravaillons également la caméra pour qu'elle se rapproche des jeux modernes à la troisième personne, en refaisant toute l'interface utilisateur, les animations et les cinématiques. La liste est longue. Il s'agit essentiellement d'un jeu entièrement nouveau, seule l'histoire sous-jacente des cas restant plus ou moins intacte" - Jaroslav Martyniuk, Feature Designers Team Lead, Frogwares

Voici une liste des principaux changements apportés à The Awakened :

Tous les nouveaux graphismes et actifs réalisés dans Unreal Engine 4

Animations nouvelles et refaites

Refonte complète des cutscene

Mécanismes de jeu d'enquête supplémentaires

Réécriture de l'histoire pour faire le lien entre l'affaire de The Awakened et un Sherlock plus jeune.

Amplification de l'histoire qui explique comment Watson et Holmes sont devenus si proches.

Réécritures mineures de l'histoire des affaires

Quêtes secondaires supplémentaires

Nouveaux enregistrements de voix off en anglais et traductions en plusieurs langues.

Refonte de l'interface utilisateur

Passage à une caméra contemporaine à la troisième personne

Fonctions supplémentaires de qualité de vie

Qu'est-ce qui est en train d'être réécrit ?

"Le premier Sherlock Holmes The Awakened était une histoire autonome dans laquelle Holmes et Watson, devenus adultes, s'occupaient d'une affaire qui semblait être un simple enlèvement mais qui se transformait en quelque chose de beaucoup plus surnaturel et sinistre. Nous sommes extrêmement fiers de l'écriture originale de The Awakened qui, au fil des années, semble tenir la route, puisque de nombreux fans et critiques nous ont dit qu'ils la considéraient comme l'une des meilleures histoires de jeu inspirées de Cthulhu."

"Nous prenons donc cette base et gardons intacte une grande partie de l'histoire d'horreur et de Cthulhu, mais nous la réécrivons pour qu'elle soit une continuation directe de l'histoire de notre jeune Sherlock. Nous changeons notamment la ligne temporelle pour que Sherlock se retrouve quelques années après les événements qui se sont déroulés à Cordona. Watson est à ses côtés mais ils ne sont que des connaissances à ce stade et c'est leur première grande affaire ensemble. La plupart des interactions et des répliques des personnages sont réécrites pour refléter cela. Nous apportons quelques modifications aux histoires des affaires ainsi que des quêtes secondaires entièrement nouvelles. L'histoire de la façon dont le lien entre Holmes et Watson aurait pu se former est amplifiée dans l'écriture maintenant, ainsi que les changements à la fin pour s'aligner avec tout cela et l'impact psychologique que les événements auraient sur les deux." - Antonina Melnykova, Lead Narrative Designer, Frogwares

Pourquoi faisons-nous du crowdfunding ?

"Dans des circonstances normales, nous aurions assuré nous-mêmes le financement de notre prochain jeu grâce aux ventes de nos titres précédents. Mais cette guerre nous lance continuellement de nouveaux défis qui nous obligent à chaque fois à nous arrêter, à nous regrouper et à nous adapter. Cela demande du temps, des efforts et, dans certains cas, de l'argent qui serait normalement marqué pour financer la production d'un jeu."

"Nous avons l'essentiel du contenu, des nouvelles fonctionnalités et du scénario tout tracé et verrouillé. Mais nous avons réécrit l'histoire originale en grande partie et nous prévoyons d'utiliser de nouveaux acteurs vocaux. Comme nous prévoyons de lancer le jeu sur cinq plateformes, nous aurons également besoin de beaucoup de temps et de ressources pour l'assurance qualité. Et enfin, l'équipe a des fonctionnalités supplémentaires et des idées d'amélioration que nous aimerions envisager d'ajouter si nous disposions de ressources supplémentaires."

"Grâce au crowdfunding, nous pouvons sécuriser tous ces besoins et également sauvegarder le financement global du jeu, en sachant pertinemment que nous avons maintenant les moyens garantis de terminer le jeu et de gérer tous les obstacles que nous pourrions rencontrer au fur et à mesure de l'évolution de cette guerre. Ce filet de sécurité nous permettra de faire passer les besoins et la sécurité de notre équipe en premier alors que nous nous adaptons davantage sans faire dérailler l'ensemble du développement et du financement."

"Et enfin, nous savons aussi que nous avons un groupe de fans dévoués qui apprécient et soutiennent nos jeux et veulent nous aider du mieux qu'ils peuvent en ce moment. Grâce à Kickstarter, nous pouvons offrir à ces fans la possibilité d'acheter notre prochain jeu maintenant et d'être crédités à juste titre pour leur soutien dans le jeu lui-même tout en aidant à déterminer une partie du contenu final du jeu et en leur donnant quelques récompenses et bonus supplémentaires." - Sergey Oganesyan, responsable des communications, Frogwares