Sherlock Holmes The Awakened - Le remake s'offre un premier trailer officiel

Nouvelle production de Frogwares qui est en réalité une refonte totale d'un titre paru en 2006, Sherlock Holmes The Awakened s'apprête à revenir sur Nintendo Switch et supports concurrents sous la forme d'un projet à financement participatif (voir toutes les infos ici). Le Kickstarter vient à peine de débuter, mais il a déjà atteint le premier pallier assurant la bonne continuation du projet. C'est sur cette page que nous avons pu apercevoir le premier trailer officiel de cette nouvelle version attendue pour le milieu de l'année 2023 . Nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

Un culte obsédé par les dieux eldritchs agit dans l'ombre pour réaliser une prophétie qui changera le monde et c'est au jeune duo de détectives de contrecarrer leurs plans. Il s'agit d'un regard créatif sur les événements horribles qui ont pu frapper nos héros à un moment si crucial de leur vie et les façonner pour qu'ils deviennent les personnages que nous connaissons tous. Plongez dans le traumatisme et la peur qui cimentent leur amitié pour de bon et dans les révélations qui brisent l'esprit de Sherlock pour créer le génie imparfait et hanté qu'il est destiné à être.

Sorti à l'origine en 2006, The Awakened est un remake complet et une réécriture substantielle, reconstruit et redessiné depuis le début pour fonctionner dans Unreal Engine 4.