Sherlock Holmes The Awakened - Le jeu légèrement retardé en raison de la guerre en Ukraine

Prochain titre du studio Ukrainien Frogwares, Sherlock Holmes The Awakened sortira finalement avec un délai supplémentaire compte tenu de la situation actuelle de l'Ukraine. Initialement attendu entre février et mars, le célèbre enquêteur fera finalement son arrivée sur Nintendo Switch entre mars et avril 2023 .

Si le développement du jeu depuis avril 2022 a toujours été un défi en raison de la guerre, les 5 derniers mois à partir d'octobre 2022 ont été extrêmement difficiles pour l'équipe. Initialement, Frogwares visait une sortie fin février / début mars, mais les frappes incessantes sur les infrastructures civiles en Ukraine ont forcé l'équipe à travailler autour de coupures de courant continuelles et à refaire tout le pipeline de production. L'équipe a donc décidé de reporter de quelques semaines la sortie du jeu à fin mars/avril 2023.