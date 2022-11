Sherlock Holmes The Awakened - Sherlock à la poursuite de Cthulhu dans un nouveau trailer

Que se passe-t'il lorsque le grand détective Sherlock Holmes se retrouve plongé dans un univers lovecraftien ? Le développeur Frogwares a tenté de nous donner une réponse à cette question avec l'annonce de leur prochain titre Sherlock Holmes The Awakened. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de février / mars 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous la première vidéo du jeu nous dévoilant les premières séquences de gameplay.

La bande-annonce présente le décor sombre et obscur qui se déroule dans plusieurs pays et continents. Elle donne également un aperçu de certains des outils et astuces dont dispose Sherlock pour découvrir la vérité. Reconstituer les moments clés d'un crime en utilisant son imagination. Interroger les suspects pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Relier les indices pour créer des théories possibles à poursuivre. Et des énigmes et des séquences qui remettent en question la raison et qui montrent que l'état d'esprit de Sherlock s'enfonce de plus en plus dans la ruine à mesure qu'il se rapproche d'une vérité qu'aucun être humain ordinaire ne peut comprendre. Parfois, Sherlock est tellement perdu que vous devrez jouer le rôle de John Watson pour tenter de ramener votre cher ami à la raison.