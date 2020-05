Shantae and the Seven Sirens - Limited Run Games annonce 2 versions boîtes sur Nintendo Switch

Attendu pour le 28 mai prochain sur Nintendo Switch, Shantae and the Seven Sirens est le dernier né de la licence éponyme, et ne devait proposer les aventures de la demi-génie qu'en format dématérialisé sur l'eShop. Mais bonne nouvelle pour les amoureux des boîtes, Limited Run Games vient d'annoncer en partenariat avec WayForward la sortie de 2 versions physiques pour le jeu. Une édition standard qui contiendra le jeu de base, et une édition collector proposant le contenu suivant :

Les précommandes ouvriront sur le site de Limited Run Games le 15 mai prochain . L'édition standard sera proposée au prix de 34,99$, et l'édition collector quant à elle sera à 69,99$.

Open preorders for @LimitedRunGames' physical Shantae and the Seven Sirens for PS4 and Switch begin 10AM ET on May 15! There's a standard edition ($34.99) plus a collector's edition ($69.99) with a soundtrack, poster, SteelBook, trading cards, and non-functional Game Boy cart! pic.twitter.com/VTmCdatMG6