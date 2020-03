Shantae and the Seven Sirens débarque en mai sur Nintendo Switch

Sorti en exclusivité temporaire sur Apple Arcade fin 2019, Shantae and the Seven Sirens s'offre enfin une date de sortie officielle sur Nintendo Switch, Pour revoir la demi-génie en action, il vous faudra donc patienter jusqu'au 28 mai prochain . Afin de patienter durant les deux prochains mois, nous vous laissons le communiqué officiel de WayForward ains qu'un nouveau trailer. Limited Run Games proposera également une sortie en version physique si les jeux en dématérialisé ne vous conviennent pas.

Avec ses nombreuses villes et ses labyrinthes, Shantae and the Seven Sirens combine les éléments les plus populaires des titres Shantae précédents dans la plus grande aventure de la demi-g&nie à ce jour. L'intrigue commence lorsque Shantae visite un paradis tropical où elle se lie d'amitié avec de nouveaux alliés, mais les choses tournent mal lorsqu'elle découvre que de sinistres secrets s'agitent sous la surface de l'île. Alors que Shantae s'enfonce dans les tréfonds de l'île, elle utilise de toutes nouvelles capacités de danse et de la magie de fusion à transformation instantanée pour explorer le monde non linéaire et interconnecté et combattre un assortiment d'ennemis diaboliques... dont les énigmatiques Sept Sirènes !

Des scènes animées spectaculaires complètent l'action et donnent vie à l'histoire - une première dans une série ! - dont une cinématique d'introduction époustouflante dans le style des dessins animés par la célèbre maison d'animation Studio TRIGGER. Parmi les autres nouveautés, citons un système de cartes à collectionner qui permet aux joueurs d'augmenter les pouvoirs de Shantae de diverses manières.