Shadowverse : Champion’s Battle - Informations complémentaires sur la localisation française

Développé par Cygames et édité par Marvelous dans nos contrées, Shadowverse : Champion’s Battle a confirmé sa sortie en Occident très tôt ce matin durant les événements de l'E3 2021. Just For Games en charge de la distribution du jeu nous a fournis un nouveau communiqué faisant le point sur plusieurs éléments concernant la localisation du titres.

Le jeu sera donc bien lancé le 13 août 2021 chez nous, et est d'ores et déjà accessible en précommande sur leur boutique officielle. Concernant la version physique, chaque boîte sera accompagnée d’un code promotionnel spécial offrant 2 cartes au design exclusif (3 exemplaires chacune), 10 Sphères, et des objets cosmétiques à récupérer dans les versions mobile ou PC de Shadowverse. Enfin, au niveau de la localisation, Shadowverse : Champion’s Battle sera uniquement proposé en anglais.

Nous vous laissons découvrir ci-dessous le communiqué complet ainsi que le trailer aperçu plus tôt.