Shadowverse : Champion's Battle s'offre une démo sur Nintendo Switch

Alors qu'il sortira sur Nintendo Switch dans le courant du mois d'août, Shadowverse: Champion's Battle vient de s'offrir une démo jouable sur l'eShop de la Nintendo Switch. Annoncé par Marvelous et Just For Games, cette démo est bienvenue pour pouvoir apprécier le gameplay de ce RPG multijoueur basée sur la série Shadowverse. Comme de nombreuses démo maintenant, elle nous permet de découvrir le premier chapitre du jeu, et l'import de notre sauvegarde sur le jeu complet sera possible.

Shadowverse: Champion's Battle est attendu pour le 13 août 2021 sur Nintendo Switch en version numérique et physique.