Shadowverse: Champion's Battle un jeu à mi-chemin entre le RPG narratif et le jeu de carte annoncé sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch va accueillir cet été un nouveau jeu, véritable mix entre jeu de rôle et jeu de cartes à la Heartstone. Issu de la licence japonaise Shadowverse qui compte actuellement un premier jeu qui a par la suite inspiré un anime, Shadowverse Champion's Battle amènera la série vers une nouvelle ère avec un segment narratif inédit spécialement développé pour la Nintendo Switch. Le titre vient d'annoncer qu'il sera entièrement traduit par les équipes de Marvelous pour les joueurs européens, attention il s'agit pour l'instant seulement d'une version anglaise, seule l'histoire nous dira si une version française sera disponible.

Basé sur l’adaptation animée du jeu de combat stratégique multijoueur pour mobile / PC de Cygames, Shadowverse, Shadowverse: Champion’s Battle apporte les mécanismes de construction de deck profonds de la saga sur une nouvelle plate-forme et vient offrir une nouvelle expérience narrative parfaite pour les joueurs débutants et expérimentés. Shadowverse: Champion's Battle sera disponible numériquement et physiquement en Europe, toutes les versions seront livrées avec un code promotionnel spécial accordant 2 cartes artistiques alternatives (3 cartes chacune), 10 globes de voyant et des objets cosmétiques échangeables dans le version mobile ou PC de Shadowverse.

Shadowverse: Champion’s Battle est une version réinventée du jeu Shadowverse sur Nintendo Switch.

Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu, ils pourront collecter de nouvelles cartes pour créer des decks plus puissants. Le jeu peut être expérimenté en solo, ou en ligne avec des matchs multijoueur pour tester de nouvelles stratégies complexes contre d'autres joueurs.

Shadowverse: Champion’s Battle comprendra également un système Battle Pass avec des récompenses cosmétiques de la peau de leader et d'autres bonus en jeu à débloquer en accomplissant des missions telles que gagner des matchs en ligne. Cette version de Nintendo Switch ™ ajoute également des animations de combat de luxe pour une expérience plus immersive.

Dans Shadowverse: Champion’s Battle, les joueurs jouent le rôle d’un étudiant transféré à la Tensei Academy, où ils sont rapidement initiés au jeu de cartes Shadowverse par leur camarade de classe, Hiro Ryugasaki. Les nouveaux amis font équipe avec le président du club Shadowverse (et seul membre) Rei dans une quête pour maîtriser le jeu de bataille de cartes populaire et restaurer le club à son ancienne gloire en remportant le championnat national. Tout au long de leurs aventures, les joueurs pourront explorer des lieux uniques autour de l'école et de la ville environnante, où des événements et des rencontres les attendent dans les endroits les moins attendus. Faites équipe avec de nouveaux amis, combattez pour devenir les champions nationaux et sauvez le Shadowverse Club pour les générations futures!

Développé par Cygames et publié par Marvelous Europe Limited en Europe et en Australie sur la console Nintendo Switch ™, Shadowverse: Champion's Battle sortira à l'été 2021.