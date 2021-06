Shadowverse: Champion’s Battle confirme sa date de sortie Occidentale sur Nintendo Switch

RPG venu tout droit de l'écurie Cygames et édité par XSEED Games en Amérique du Nord, Shadowverse: Champion’s Battle a fait sont apparition ce jour lors du Future Game Show. Disponible depuis le mois de novembre 2020 sur les Nintendo Switch japonaises, Shadowverse: Champion’s Battle vient de confirmer sa sortie Occidentale dans le courant du mois d'août 2021 . En attendant les prochaines informations officielles, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Dans Shadowverse : Champion's Battle, les joueurs jouent le rôle d'un élève transféré à l’Académie Tensei, où ils sont rapidement initiés au jeu de cartes Shadowverse par leur camarade de classe, Hiro Ryugasaki. Les nouveaux amis font équipe avec le président (et seul membre) du club Shadowverse, Rei, dans une quête pour maîtriser le jeu de cartes populaire et redonner au club sa gloire d'antan en remportant le championnat national.

Tout au long de leurs aventures, les joueurs pourront explorer des lieux uniques autour de l'école et aux environs de la ville, où des événements et des rencontres les attendent même dans les endroits les moins conventionnels. Faites équipe avec de nouveaux amis, battez-vous pour devenir les champions nationaux et sauvez le Shadowverse Club pour les générations futures !