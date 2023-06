Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 23/2023 en France - Zelda laisse son trône au Diable

Comme chaque semaine, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de vente dans l'hexagone . Aujourd'hui, focus sur la semaine 23 de l'année 2023 (du 5 au 10 juin). Après 3 semaines au sommet du classement, The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom vient finalement de laisser son trône au Diable avec la sortie de Diablo IV sur supports concurrents. Vous trouverez le classement détaillé ci-dessous.

Diablo IV (PS5) The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom (Switch) Diablo IV (Xbox Series) Diablo IV (PS4) Call of Duty: Modern Warfare II (PS5)