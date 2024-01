Sea of Stars - Son OST arrive en France dans une édition double vinyle

Si Sea of Stars a déjà su charger les amateurs de RPG, il faut dire que son OST a également de quoi nous faire fondre. Si vous êtes amateur d'OST physiques, iam8bit, Sabotage Studio et Just for Games sont heureux d'annoncer l'arrivée prochaine d'un vinyle dédié aux musiques du jeu avec un pressage 2 LP couleurs. Attendu pour le mois de septembre 2024, nous vous laissons découvrir les premiers visuels de cette édition ci-dessous.

Composée en interne par Eric W. Brown de Sabotage Studio, la bande-son a également vu le légendaire compositeur de jeux de rôles japonais Yasunori Mitsuda se joindre à l'effort créatif, pour un résultat figurant d'ores et déjà parmi les classiques.