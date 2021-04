Say No! More : découvrez notre vidéo maison du début du jeu

Après des détails et l'annonce de sa date de sortie, voici venir le temps de découvrir le début du jeu du premier NPG (Non Playing Game) de l'histoire Say No! More. Dans cette vidéo de gameplay maison du début du jeu nous vous invitons à découvrir les 3 premiers chapitres du jeu (en incluant son petit prologue). Faites vos vocalises parce que Say No! More va vous demander de crier vos plus beaux "Non" façon thu'um de Skyrim !

Say No! More est toujours attendu sur Nintendo Switch le 9 avril prochain .