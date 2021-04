Say No! More - Dites NON ! avec panache sur Nintendo Switch

Dans la peau d'un stagiaire dans une nouvelle entreprise où l'on est conformé à dire toujours OUI à chaque ordre qui nous est donné, brisez vos chaînes et apprenez enfin à dire NON ! à tous ceux qui vous entourent. Cette création complètement barrée signé Studio Fizbin se nomme Say No! More, et est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 14,99€, nous vous proposons de découvrir ci-dessous sa bande-annonce de lancement.

Et si vous souhaitez voir le jeu en action, notre ami Babidu vous a également préparé une vidéo de gameplay à découvrir juste-ici.