Say No! More dit oui à sa sortie avec sa bande-annonce de lancement

Après vous avoir dévoilé notre vidéo maison du début du jeu, il est temps pour nous de laisser la place aux développeurs qui, quant à eux, nous dévoilent la bande-annonce de lancement de leur jeu Say No! More. Disponible dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre vous proposera d'apprendre à dire non en l'échange de la modeste somme de 13,49 euros (il est soldé à hauteur de moins 10 % sur son prix de base de 14,99 euros).

Say No ! More est le premier NPG (NO!-Playing Game) au monde, une toute nouvelle expérience issue directement de l'esprit du Studio Fizbin. Dans un monde où tout le monde s'en tient au statu quo qui consiste à dire "OUI", créez votre propre personnage personnalisé et jouez le rôle d'un stagiaire dont la mission est de changer le monde grâce au pouvoir positif du "NON". Avec ce nouveau pouvoir, rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin, car vous devrez crier "NON !" à toutes les demandes absurdes qui vous seront adressées.

À l'aide de commandes simples conçues pour que tout le monde puisse les prendre en main et jouer, commencez votre vie professionnelle en suivant un chemin prédéterminé dans un environnement de bureau original. En plus de crier "NON !" dans la langue de votre choix, utilisez les différents états émotionnels de vos NON ! pour les faire vaciller. Embrouillez les gens avec différentes actions pour qu'ils baissent leur garde, puis rechargez votre NO ! pour un effet encore plus grand sur des collègues peu méfiants.

Abordant des sujets intemporels et modernes tels que l'étiquette sociale, l'amitié et les normes de travail, cette aventure hilarante a également une profondeur tendre. Le tout est présenté dans un style de jeu vidéo de la fin des années 90, avec des visuels colorés, des animations comiques et une musique jazzy à laquelle vous aurez du mal à dire "NON !".