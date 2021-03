Say No! More - Le tout premier NPG s'offrira une sortie début avril sur Nintendo Switch

Dans la vie, il faut savoir apprendre à dire non. Et c'est que va tenter de vous inculquer Studio Fizbin non sans humour avec la sortie de Say No! More sur Nintendo Switch et autres plateformes. Habillez votre stagiaire avec un large choix de tenues, choisissez parmi 17 langues pour apprendre à hurler le mot "non" à votre entourage, le tout dans 8 niveaux travaillés.

Annoncé pour le printemps 2021, l'éditeur Thunderful Games vient de confirmer que Say No! More sera disponible à partir du 9 avril 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 14,99€.