Samurai Warriors 5 profitera de sous-titres en français

Confirmé lors du dernier Nintendo Direct, Samurai Warriors 5 est le dernier opus en date de la franchise phare de Koei Tecmo et du studio Omega Force. Si la licence a toujours été considérée comme un genre de niche, limitant ainsi la traduction des épisodes, le 5ème opus vient d'être confirmé comme étant sous-titré en français et en allemand. Pour l'occasion, Koei Tecmo vous invite à visiter dès à présent le site officiel du jeu dans la langue de Molière.

Si pour cet été vous avez prévu de vous défouler en éliminant des ennemis par millier prenez notes, Samurai Warriors 5 sera disponible à compter du 27 juillet 2021 sur Nintendo Switch.

