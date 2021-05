Samurai Warriors 5 se montre et nous en met plein les oreilles dans sa nouvelle bande-annonce

Si vous aviez aimé Hyrule Warriors : L'ère du Fléau ou encore Persona 5 Strickers ce jeu est peut-être fait pour vous. Samurai Warriors 5 le tout dernier jeu édité par Koei Tecmo s'apprête à sortir sur Nintendo Switch le 27 juillet prochain . Reboot de la série des Samurai Warriors ce nouvel épisode reprendra les bases de la saga en y ajoutant les ajouts et les nouvelles technologies des derniers épisodes. Annoncé lors du dernier Nintendo Direct en date le jeu se dévoile aujourd'hui un peu plus dans une bande-annonce musicale mettant en avant les graphismes soignés de ses cinématiques mais aussi et surtout la bande-son du jeu.

Allez-vous craquer pour ce nouveau musou ? Que pensez-vous du morceau One Nation du groupe Exile qui rythme cette bande-annonce ?