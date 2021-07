Samurai Warriors 5 sort sa démo sur l'eShop

Nous vous en avions parlé ici et nous avions même fait une vidéo maison sur celle-ci (voir plus bas), la démo de Samurai Warriors 5 est disponible , celle-ci est téléchargeable sur l'eShop. À quelques jours de sa sortie, toujours prévu pour le 27 juillet prochain , le titre se laisse essayer via pas moins de 2 niveaux différents, et s'essayer à 4 personnages différents, à savoir Hideyoshi Hashiba, No, Tokugawa Ieyasu, ou encore Toshiie Maeda (tous ces personnages sont visibles dans la bande-annonce ci-dessous).

Après Hyrule Warriors et Fire Emblem Warriors, êtes-vous prêts pour un nouveau musou sur Nintendo Switch ? Ou bien êtes-vous encore en plein Persona 5 Strikers ? À vos commentaires et n'hésitez-pas à nous partager vos retours sur cette démo de Samurai Warriors 5 !